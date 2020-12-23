بسبب السلالة الجديدة لـ كورونا.. السويد تمدد حظر السفر إلى بريطانيا

قررت الخطوط الجوية السويدية، اليوم الأربعاء، تمديد حظر الرحلات من وإلى المملكة المتحدة حتى العام المقبل.

وقال "راديو نيوز" السويدي، إن وقف الرحلات الجوية من المملكة المتحدة سيتم تمديده حتى نهاية ديسمبر.

يأتي القرار، في وقت أعلنت فيه دول عدة، وقف الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من كورونا، التي أعلنت البلاد عن ظهورها وتفشيها بصورة أسرع.

بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد معلومات كافية حتى الآن لتحديد ما إذا كانت السلالة الجديدة يمكن أن يؤثر على فعالية لقاح كورونا.

فيما أعلنت الحكومة البريطانية تشديد الإجراءات الاحترازية في لندن وجنوب شرقي انجلترا بسبب الزيادة الكبيرة في إصابات كورونا وهو ما أرجعه خبراء إلى أن السلالة الجديدة أسرع في الانتشار.

وحظرت أكثر من 40 دولة وصول الوافدين من بريطانيا بسبب مخاوف من انتشار السلالة الجديدة من كورونا، بينما أوصى الاتحاد الأوروبي أعضاءه الـ27 برفع حظر السفر عن بريطانيا، رغم تفشي الوباء المتحور.