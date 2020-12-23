ألمانيا توجه صفعة قوية لـ تركيا.. خفض مبيعات الأسلحة

قررت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، خفض مبيعات الأسلحة إلى تركيا بسبب استفزازات الأخيرة في شرق المتوسط، وفقًا لقناة "العربية"، التي أفادت بذلك في نبأ عاجل.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب اليوم الأربعاء، عن رغبته في فتح صفحة جديدة في العلاقة مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، وذلك للمرة الثالثة منذ فرض عقوبات عليه بسبب أنشطة أنقرة المخالفة للقانون.
ووفقا لـ "تي أر تي" التركية، قال أردوغان، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، إنه يأمل في أن يشهد العام المقبل فتح "صفحة جديدة" مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أردوغان أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، سيظهر أهمية العلاقة بين واشنطن وأنقرة.
وزعم الرئيس التركي أن أنقرة ليس لها أي مطامع من مساعدتها للدول الأخرى، مضيفًا: "لا يوجد لدينا أي خصومة أو عداء مع أي دولة".
وادعى أردوغان أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي واجهت تنظيم داعش الإرهابي وجهًا لوجه.
وجاءت دعوة أردوغان بعدما تلقت تركيا صفعة قوية، خلال الأيام الماضية، حيث أصبح النظام التركي تحت طائلة العقوبات الأمريكية والأوروبية، في خطوة من شأنها أن تزيد التوتر بين أنقرة والغرب.
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