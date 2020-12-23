الحكومة الكويتية تكشف حقيقة وقف قرار تعليق الرحلات الجوية

نفت الحكومة الكويتية، اليوم الأربعاء، صحة وقف قرار تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية.

ووفقا لوسائل الإعلام الكويتية، أكد رئيس مركز التواصل الحكومي و الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لوقف قرار مجلس الوزراء بتعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ البرية والبحرية.

وذكر حساب مركز التواصل الحكومي في تغريدة على حسابه في تويتر أن: "القرار لا يزال ساريا حتى موعده في نهاية يوم الجمعة الموافق ١/١/ ٢٠٢١على أن يتم مراجعته في ضوء ما يستجد".

وفي وقت سابق من اليوم نقلت بعض الصحف الكويتية عن مصادر قولها إن موافقات رسمية صدرت من سلطات الطيران المدني بشمول عودة المقيمين من الدول المحظورة، ممن يحملون إقامات سارية بعد فتح المجال الجوي لمدة يوم واحد فقط، شريطة إتمامهم للإقامة لمدة 14 يوما في دولة غير ممنوعة، مع إحضار شهادة فحص pcr.

وأضاف المصدر أن القرار يشمل أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى، أيضا شريطة إثبات ذلك لدى الجهات المختصة، موضحًا أنه يجري حاليا التنسيق لترتيب مسألة الرحلات الخاصة بعودة الجميع خلال الساعات المقبلة.

وكشف رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتي محمد المطيري، إن نحو 25 ألف تذكرة سيتم إلغاؤها بعد قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى الكويت، موضحا أن إجمالي الخسائر التي ستطال قطاع السفر خلال هذه الفترة تصل الى نحو 2.5 مليون دينار.

وأضاف المطيري – في تصريح صحفي الثلاثاء - إن آلية استرجاع التذاكر تمر بعدة مراحل وخطوات؛ حيث تستغرق مدة استرجاع التذاكر للمسافرين نحو 60 يوما، نظرا لارتباط المدفوعات المالية لشركات السياحة والسفر مع شركات الطيران.

وأكد المطيري أن قطاع السياحة والسفر، يواصل خسائره جراء حظر الطيران مع عدة دول، بالإضافة إلى تعليق المطار حاليا، وهو ما يسبب كارثة اقتصادية للمكاتب بشكل عام.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أعلن أمس الاثنين، تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية؛ وذلك اعتبارا من الساعة 11:00 من مساء أمس، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق أول يناير 2021.