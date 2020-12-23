كورونا تحاصر بريطانيا.. 25 دولة تعلق رحلاتها مع بريطانيا بسبب السلالة الجديدة

يتأهب العالم لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا بعد ظهورها في بريطانيا، مما دفع بعض الدول إلى إغلاق المجال الجوي وتعليق رحلاتها من وإلى بريطانيا تحسبًا لنقل السلالة الجديدة في البلاد.

* السعودية

أعلنت السعودية إيقاف كل الرحلات الجوية وعلقت الدخول عبر موانئها البرية والبحرية بدءا من الأحد الماضي ولمدة أسبوع على الأقل مع خيار التمديد لأسبوع آخر.

* الكويت

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية، الأحد الماضي، حظر رحلات الطيران القادمة من بريطانيا لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

* المغرب

أوقف المغرب الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة منذ يوم الأحد الماضي وحتى إشعار آخر.

* عمان

أعلنت سلطنة عمان الإثنين الماضي تعليق الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية بدءا من الثلاثاء لمدة أسبوع، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

* الأردن

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية علي العايد، أن الحكومة قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة (الترانزيت) القادمة من المملكة المتحدة، اعتبارًا من يوم الاثنين الماضى وحتى الثالث من يناير المقبل.

* فرنسا

أعلنت فرنسا تعليق جميع الرحلات من بريطانيا لمدة 48 ساعة؛ بما في ذلك الرحلات المتعلقة بنقل البضائع عن طريق البر والجو والبحر وسكك الحديد.

* ألمانيا

علقت ألمانيا رحلاتها مع بريطانيا كما حظرت دخول المواطنين من بريطانيا عن طريق البحر أو سكك الحديد أو البر إلى ألمانيا.

* إيطاليا

قررت إيطاليا تعليق الرحلات الآتيه من الولايات المتحدة ومنعت دخول الأشخاص الذين أقاموا هناك خلال الأيام الـ14 الماضية.

* روسيا

أعلنت روسيا تعليق كافة الرحلات الجوية لمدة أسبوع مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا.

* كندا

علقت كندا جميع الرحلات من بريطانيا لمدة 72 ساعة خوفًا من انتشار السلالة الجديدة من كورونا فيها.

ولم يقتصر قرار تعليق الرحلات على الدول المذكورة وحدها؛ حيث أعلنت أكثر من 20 دولة أخرى تعليق الطيران وهي فنلندا وايرلندا وبولندا وهولندا والنرويج والدنمارك والسويد وبلجيكا وسويسرا وبلغاريا وكرواتيا ومقدونيا وهونج كونج والهند وتركيا وإيران وإسرائيل، فضلا عن دول أمريكا الجنوبية ودول البلطيق الثلاث: إستونيا وليتوانيا ولاتفيا.