177 حالة جديدة.. السعودية تسجل انخفاضا في إصابات كورونا عن أمس

شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، انخفاضًا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وذلك بانخفاض عن أمس الذي سجل 181 حالة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في المملكة 361536 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 169 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 352418 حالة.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6148 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2970 والحالات الحرجة 383 حالة.

وكان الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، قد أكد أمس الثلاثاء، أن جميع من تلقوا اللقاح الخاص بكورونا يتمتعون بصحة جيدة وعافية، نافيا ظهور أي أعراض غير متوقعة عليهم.