نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصر الإليزيه يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لماكرون بعد إصابته بكروونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد قصر الإليزيه، اليوم الأربعاء، ظهور بوادر تحسن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما ذكرت فضائية اكسترا نيوز.

وقد أفادت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، بأن الرئاسة الفرنسية، أعلنت إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في فرنسا، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل إلى 2.45 مليون.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، وصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 59182.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.