طريقة دخول الطالب على اختبارات منصة مدرستي النهائية بالخطوات

مع بدء اختبارات نصف العام يبحث الطلاب عن طريقة دخول الطلاب على اختبارات منصة مدرستي التعليمية، فقد أعلنت منصة مدرستي في وقت لاحق عن موعد اختبارات النصف الدراسي الأول من العام الدراسي 1442ه، الأحد الموافق 20-12-2020، وهذا بعد تجهيز منصة مدرستي لاستقبال اختبارات الفصل الدراسي الأول، وبينت وزارة التعليم بأنها ستقوم بوضع اختبارين لمادتين مختلفتين باليوم الواحد. طريقة دخول الطالب على اختبارات منصة مدرستي طريقة دخول الطالب على اختبارات منصة مدرستي بالخطوات التالية يستطيع الطلاب الدخول إلى اختبارات منصة مدرستي : الولوج إلى منصة مدرستي .

تسجيل الدخول لمنصة مدرستي لحسابك الخاص.

النقر على تبويب دروسي بعد النقر عليها يظهر لك الجدول الأسبوعي ” جدول الاختبارات النهائية”

لابد من التأكد من تاريخ الجدول.

كل مربع من الجدول خاص بمادة محددة في يوم محدد.

قم بالنقر على المادة في اليوم المحدد تنتقل بعدها لواجهة بها رابط حضور الدرس المباشر.

قم بالنقر على المربع الموجود أسفل رابط حضور الدرس.

ينقلك لواجهه انضمامك للاجتماع في مايكروسوفت تيمز.

قم بالنقر على فتح التطبيق تنتقل للتطبيق يظهر لك اجتماع باسم المادة أو عنوان الدرس.

قم بالنقر على الانضمام الآن وتأكد من غلق الميكرفون.

اذهب للأيقونة الخاصة بإظهار المحادثة.

تجد أن المعلم مُرسل لك رابط الاختبار من خلال مايكرسوفت قم بالنقر عليه.

يفتح لك رابط الاختبار قم بملء النموذج اكتب اسمك من ثم ابدأ في حل أسئلة الاختبار

وبعد الانتهاء من الإجابة على جميع الأسئلة قم بالنقر على خيار الإرسال.

تظهر لك رسالة بأنه تم إرسال الرد. نصائح مهمة للاختبار النهائي عبر مدرستي لابد من حضور الاجتماع قبل البدء ب20 دقيقة على الأقل.

لابد من دخول الحصة عن طريق المنصة كما تم الشرح سلفًا.

لا يخرج الطالب قبل انتهاء زمن الاختبار

سوف يرسل لك المعلم رابط الاختبار على تيمز

يبدأ الاختبار في تمام الساعة التاسعة صباحًا الفترة الأولى والفترة الثانية في تمام الساعة 1.30 ظهرًا.

في حالة وجود أي مشكلة فنية أو سؤال غير واضح تواصل مع المعلم المتواجد بالحصة وبإمكانك التعرف على حل مشاكل رابط الاختبار في مدرستي من هنا.

لابد من الالتزام بلائحة السلوك الرقمي في حالة التجاوز يطبق عليك اللائحة. نصائح مهمة للاختبار النهائي عبر مدرستي

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