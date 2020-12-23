خدمة الاستعلام عن أقساط بنك التسليف والادخار وأنواع الخدمات التي يقدمها البنك

بنك التسليف والادخار أو بنك التنمية الاجتماعية، والمعروف بتقديم قروض تمويل للمشروعات الصغيرة ولأصحاب المهن والمواطنين بدون فوائد كنوع من التشجيع والتحفيز لهذه الشريحة من المجتمع السعودي أو لمساعدة المواطنين زوي الدخل المحدود لمساعدتهم على مواجهة الصعوبات الحياتية والمالية التي تواجههم،وفي هذا الإطار فإن البنك يقوم بتقديم مجموعة متنوعة من القروض لتسهيل صعوبات الحياة على محدودي الدخل بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الفنية والإدارية التي يقدمها البنك المنشآت الصغيرة وحديثة البدء. أنواع القروض والتمويلات التي يقدمها البنك: أنواع القروض والتمويلات التي يقدمها البنك: تمويلات اجتماعية للأفراد وهي؛ قروض زواج. قروض الأسرة. تمويلات الترميم ( التمويلات العقارية). تمويلات أهل. تمويلات كنف. تمويلات العمل الحر والأسر المنتجة وأنواعها كالتالي: منتج نفاذ “برسوم رمزية لتمويل الأعمال الحرة” وهناك نوعين لهذا التمويل وبحدين مختلفين للتمويل وهما؛

الأعمال التخصصية “بحد أقصى 60 ألف ريال”.

النقل التشاركي بحد أقصى 150 ألف ريال”. تمويل الأسر المنتجة “بدون رسوم وبتمويل يصل إلى 50 ألف ريال”. خطوات معرفة الأقساط المتبقية من قروض بنك التسليف: خطوات معرفة الأقساط المتبقية من قروض بنك التسليف: إذا كنت أحد المستفيدين من خدمات بنك التنمية الاجتماعية ( بنك التسليف والادخار ) وتريد متابعة القرض ومعرفة الأقساط التي تم سدادها وما يتبقى من القرض الخاص بك فيمكنك ذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة وأنت في منزلك دون الحاجة إلى النزول أو الذهاب إلى البنك، من خلال هاتفك المحمول أو الكمبيوتر عن طريق الموقع الرسمي لبنك التنمية وبإتباع الخطوات التالية: الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية “خدمة حسابي” عبر الرابط الإلكتروني. بعد الدخول إلى الرابط السابق سوف تجد مربعين كما بالصورة تقوم بإدخال رقم الهوية الخاص بك + كلمة السر لخدمة حسابي بنك. بعد إدخال البيانات تقوم بالضغط على ( تسجيل الدخول ) ثم تقوم باختيار القرض الذي تريد الاستعلام بخصوصه. بعد اختيار القرض المطلوب معرفة الأقساط المتبقية له ستِجد معلومات متنوعة عن القرض من ضمنها الأقساط المتبقية. يمكنك أيضاً طباعة ومشاهدة تفاصيل القرض بشكل كامل عن طريق الانتقال إلى علامة التبويب “التقارير والطباعة ثم كشف الحساب”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خدمة الاستعلام عن أقساط بنك التسليف والادخار وأنواع الخدمات التي يقدمها البنك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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