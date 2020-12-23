تسجيل حساب المواطن لتحديث البيانات الغير محدثة 1442 توضيح حالات التحديث الضرورية

تسجيل حساب المواطن بغرض تحديث البيانات هو أمر في غاية الأهمية فقد يؤدي عدم التحديث إلى توقف نزول الدفعات الشهرية والتي لا ترد بأثر رجعي يمكن الاستفسار إن وجد أي مشكلات في الحساب أو عدم نزول الدفعة من خلال رقم حساب المواطن المجاني ، وقد نوه القائمون على البرنامج بضرورة التحديث في حالة تغير للبيانات قبل نزول الدفعة التالية بوقت كافي حتى يتمكن البرنامج من احتساب الدفعة المستحقة للمسجلين ونزولها بشكل طبيعي دون أي معوقات بسبب عدم إدخال بيانات غير صحيحة بسبب أي تعديل جد على البيانات المدخلة مسبقاً.

الأرملة أو المطلقة: في تلك الحالة الاجتماعية التي جدت على المسجلة من وفاة زوج أو في حالة الطلاق هنا يجب إخبار البرنامج من خلال الدخول إلى حسابك ورفع المرفقات التي تؤكد على تغيير الحالة الاجتماعية وهنا الوثائق الرسمية تثبت الحالة الاجتماعية.

الموظف الذي حدث تغيير في بيانات الراتب الشهري وهنا يجب على الفور تسجيل الدخول حساب المواطن وتقوم بتعديل بيانات الدخل، يشتمل التعديل على الدخل ( أي مشروع مربح للمسجل _ الزواج من زوجه تعمل _ زيادة سنوية على الراتب) في تلك الحالات يجب التعديل.

في حالة ضياع الهاتف الهاتف أو تغير رقم المستفيد هنا يجب التوجه إلى حسابك و تغير الرقم إلى الرقم الجديد.

من هم المطالبون بتحديث بيانات المواطن

في الصورة أعلاه توضيح للبيانات التي قد تحتاج إلى تحديث منها الإفصاح عن الدخل، بيانات العقارات وهنا يجب إضافة العقارات المملوكة من خلال رفع صك العقار أو عقد الإيجار بحسب شروط حساب المواطن الجديدة، بعد تحديث البيانات التي قد تحتاج إلى تعديل قم بالضغط على تحديث للتأكيد على إتمام التعديل ثم حفظ البيانات.

تسجيل حساب المواطن

تسجيل الدخول إلى حساب المواطن من خلال محرك البحث جوجل وكتابة كلمة حساب المواطن ومن خلال رابط المواطن قم بالدخول إلى حسابك وقم بكتابة الاسم ورقم الهوية و الرقم السري للحساب والضغط على دخول و من تفاصيل الطلب قم بتعديل ما يلزم فعلى سبيل المثال ، في حالة إثبات الملكية يجب أن تعرف ما هي مواصفات عقد الإيجار أو صك العقار المقبول لدى البرنامج قبل رفعة ضمن المرفقات التي تثبت أهليتك للحصول على دعم المواطن، الجدير بالذكر أن البرنامج يظل لا يستقبل التسجيلات الجديدة إلى إشعار آخر.

فيديو توضيحي عن كيفية التحديث للحساب

