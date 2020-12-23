الإنتربول: الجماعات الإرهابية تستفيد من جائحة كورونا
ذكرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) أمس الثلاثاء أن الجماعات الإرهابية تستغل جائحة فيروس كورونا لزيادة قوتها ونفوذها.
وقال يورغن ستوك، الأمين العام للإنتربول في بيان: "لقد سعى الإرهابيون - مثل جميع المجرمين - إلى الاستفادة من (جائحة) كوفيد 19 لكسب المال، وتقوية قاعدتهم وتعزيز الانقسام".
ويهدف تقرير تقييم الإرهاب الأخير الصادر عن الإنتربول إلى مساعدة هيئات إنفاذ القانون على تحديد التهديدات الإرهابية والتصدي لها.
وحذرت الإنتربول من زيادة كبيرة في الجرائم المرتبطة بلقاحات فيروس كورونا في بداية الشهر، ونصحت الهيئات بالاستعداد لشبكات الجريمة المنظمة، التي تستهدف اللقاحات بشكل مادي وعبر الإنترنت.
ويبلغ عدد أعضاء الإنتربول 194 دولة، وهي أهم منظمة شرطية في العالم.
المصدر: (د ب أ)
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