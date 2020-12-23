أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزّي باستشهاد صفوان الشغدري

رئيس المؤتمر يعزّي باستشهاد صفوان الشغدريبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في استشهاد الشيخ/ صفوان عبداللطيف الشغدري، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني وخدمة المجتمع

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى والد الشهيد الشيخ / عبداللطيف مثنى الشغدري، وكيل محافظة ذمار، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وكافة ال الشغدري بمديرية عنس محافظة ذمار، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة، في هذا المصاب الجلل.

سائلا المولى – عزّ وجلّ- ان يتغمد الشهيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"انا لله وانا اليه راجعون"

