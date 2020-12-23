الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية والأخطار المهنية

بعد تزايد عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية حول التأمينات الاجتماعية ورابط الاستعلام عنها، حيث أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف التأمين للشخص المستفيد ومعاشات التقاعد في الموعد المحدد لها، علماً أن الاستعلام يتم من خلال البوابة الإلكترونية بعد أن كان يتم عبر المكتب الرئيسي وذلك لتوفير الوقت والجهد، وتضامناً مع التطور الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية في الفترة الاخيرة وتحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال الاستعلام عبر رقم الهوية أو رقم الحساب أو السجل المدني، ونوضح من خلال هذا المقال عبر موقعنا ثقفني لكل متابعينا رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية وخطوات الاستعلام.

مشترك

صاحب عمل

متقاعد

وريث

جهة علاج

الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اختيار أيقونة خدمات الإلكترونية اختيار أيقونة الاستعلام عن مستحقات تأمينية اختيار خدمة اسمع في حالة صعوبة الوصول إلى أيقونة الاستعلام كتابة رقم الهوية أو السجل المدني التأكد من كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح الضغط على أيقونة عرض.

الفئات المستفيدة من التأمينات الاجتماعية:الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية:الأخطار المهنية من التأمينات الاجتماعية:

تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في توعية كافة العملاء التابعين لها، وهذا ما أعلنت عنه من خلال صفحة المؤسسة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث وجهت عدداً من الرسائل المختلفة لتعريف بحقوق المشترك في فرع الأخطار المهنية، حيث وصلت نسبة الاشتراك فيه إلى 2% من الأجر الخاضع للاشتراك، ويتم دفعها بالكامل من قبل صاحب العمل، بالإضافة إلى الرسائل الأخيرة التي تم توجيهها لتضمن الحالات التي يتم فيها اعتبار الإصابة إصابة عمل، وقد أوضح المدة التي يتم فيها تقديم بلاغ عن إصابة العمل، وذلك في فترة 7 أيام من تاريخ وقوع الإصابة، كما يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المؤسسة خلال 3 أيام من تاريخ إبلاغه.

الاستعلام عن حساب التقاعد:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات من خلال صفحتها الرسمية عن صرف معاش التقاعد للأشخاص المستحقين، وذلك عند بلوغ الشخص المتقاعد سن حوالي 60 سنة، وقد يتم التقديم على هذه الخدمة من خلال خطوات أو طريقتين:

من خلال مكتب التأمينات

عبر التأمينات أون لاين

موعد راتب المتقاعدين التأمينات الاجتماعية شهر يناير:

يتبقى أيام قليلة على موعد صرف رواتب الأشخاص المتقاعدين المستفيدين من التأمينات، حيث يوافق تاريخ الصرف يوم موحد وفقاً لأوامر الملك السعودي بتوحيد موعد الصرف ليوافق 1 من كل شهر ميلادي، حيث يوافق موعد صرف شهر يناير في يوم الخميس الموافق 1 من شهر يناير من العام الجديد 2021.

أن يكون الشخص المستحق بلغ حوالي 60 عاماً أو أكثر. ثبوت العجز غير المهني مع عدم توافر الشروط اللازمة للاستفادة من معاش التقاعد أو العجز غير المهني. وفاة مشترك لا تتوافر فيه شروط استحقاق معاش أفراد العائلة

شروط الإجراء:

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة أوضحت أنه في حالة إدخال الشخص المستحق إحدى بيانات الاتصال خاطئة نوعاً ما، يمكن تعديل هذه البيانات من خلال الدخول على الرابط الرسمي للمؤسسة وفي حالة رغبة الشخص في تقديم شكوى تتعلق بمبلغ التأمين يتم التواصل من خلال أيقونة تقديم شكوى.