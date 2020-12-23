السجن 27 عاما لصحفى معارض فى تركيا

وفى مايو 2016 حكم على دوندار فى الدرجة الأولى بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر بتهمة إفشاء أسرار الدولة، ما أثار غضب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلا أن محكمة عليا أبطلت هذا الحكم عام 2018 وأمرت بمحاكمة جديدة لدوندار بتهمة التجسس التى تشمل عقوبة أشد.
وفى فبراير 2016، حمل أردوغان بعنف على المحكمة الدستورية مؤكدًا أنه "لا يحترم" قرار أعلى سلطة قضائية فى البلاد سمحت بالإفراج عن دوندار خلال فترة محاكمته.. بينما كان دوندار قد لجأ إلى ألمانيا عام 2016 عقب إدانته الأولى.
وفى حيثيات الحكم الصادر الأربعاء، أشارت المحكمة إلى أن دوندار حكم عليه بالسجن 18 عامًا و6 أشهر بتهمتى "إفشاء معلومات سرية وتجسس" مرتبط بنشر تحقيق عن أسلحة أُرسلت إلى مجموعات إسلامية فى سوريا وبالسجن 8 سنوات و9 أشهر بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية" لاسيما شبكة الداعية فتح الله جولن المتهم من قبل أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة فى يوليو 2016.
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