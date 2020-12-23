سجلت إيطاليا، اليوم الأربعاء، حالة ثانية من سلالة فيروس كورونا الجديدة بالقرب من مدينة أنكونا بوسط البلاد، لكن المريض لم يكن على اتصال مباشر مع المملكة المتحدة، حيث ظهر المتغير لأول مرة.
وقالت صحيفة "كوريري أدرياتيكو" الإيطالية إن الحالة تم تحديدها بواسطة مختبر في مستشفى ريونيتي، والشخص المصاب الآن في عزلة في المنزل مع أسرته.
وخضع الشخص لاختبار مسحة جزيئية في الأيام القليلة الماضية بسبب نزلة برد قوية.
وقال مدير المختبر ستيفانو مينزو: "في غضون ذلك، بدأنا اختبارات أخرى، والآن نعلم أنها السلالة البريطانية".
وكانت إيطاليا قد اكتشفت بالفعل سلالة كورونا الجديدة يوم الأحد، في شخص وصل مؤخرًا من المملكة المتحدة. هبط المريض في مطار فيوميتشينو في روما، وهو الآن في الحجر الصحي.
وترتب على ذلك، حظر العديد من الدول الأوروبية ، بما في ذلك إيطاليا، الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وإليها بعد أن أعلنت البلاد عن انتشار سلالة أكثر عدوى من الفيروس الجديد في جنوب إنجلترا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تسجل انتشارا جديدا لـ سلالة كورونا الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.