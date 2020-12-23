حكم فرنسي بشأن الإغلاق العام بسبب كورونا

رفض القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية تطالب بإلغاء إجراءات الإغلاق العام من قبل الحكومة، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس الثلاثاء، استئناف السفر من المملكة المتحدة لفئات معينة من المواطنين، بما في ذلك الفرنسيون ومواطنو الاتحاد الأوروبي، شريطة أن تكون نتائج الاختبارات سلبية بالنسبة لفيروس كورونا.
وابتداءً من ليلة الأحد، أغلقت فرنسا الحدود مع المملكة المتحدة بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في الدولة الجزيرة. تم اتخاذ هذا الإجراء للسماح للدول الأوروبية بتطوير وإدخال بروتوكول صحي على مستوى الكتلة لاستئناف تدفقات السفر مع لندن.
"في هذا السياق ، اعتبارًا من منتصف الليل الاثنين، ستكون الفئات التالية فقط من الأشخاص مؤهلين للسفر إلى أو العبور من المملكة المتحدة إلى فرنسا: المواطنين الفرنسيين ومواطني المنطقة الأوروبية" وفقا لما أعلنته الحكومة الفرنسية في بيان أن رعايا المملكة المتحدة أو دول العالم الثالث الذين يقيمون بشكل دائم في فرنسا أو الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الأوروبية، أو يتعين عليهم القيام برحلات مطلوبة بشكل عاجل، مضيفة أنه يجب على هؤلاء المواطنين تقديم نتائج اختبار سلبية لفيروس كورونا.
وسيبقى النظام ساري المفعول حتى السادس من يناير شريطة عدم مراجعته من قبل البلدين أو على المستوى الأوروبي.
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