بيان عاجل من سفارة الكويت لرعاياها بالسعودية

أصدرت سفارة الكويت بالسعودية بيانا عاجلا وجهت فيه جميع رعاياها علي ضرورة الالتزام بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بغلق الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية حيث قال البيان: إن الحدود البرية الكويتية ‏مغلقة التزاما بقرار مجلس الوزراء الصادر في 21 ديسمبر الجاري والمتضمن تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية حتى نهاية يوم الأول من يناير المقبل.

وشددت السفارة في بيانها علي ضرورة توقف مواطنيها المتواجدين على اراضي المملكة عن السفر وتحمل مشقة السفر الى الحدود بسبب اغلاق المنافذ وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا.

كما دعت السفارة الكويتية رعاياها الي ضرورة الانتظار لحين عودة فتح الحدود واصدار بيان بذلك مع ‏الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها السلطات المعنية في السعودية للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد).

وأعلنت السفارة عن أرقام هواتفها في الرياض وجدة لمساعدة المواطنين الكويتين حال طلب المساعدة مبينة ارقامها هي كالتالي :

00966500554256 طوارئ السفارة في الرياض

00966535571133 طوارئ القنصلية بجده .