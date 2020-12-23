تعداد كورونا بالعالم.. 78 مليون إصابة وأكثر من 1.7 مليون وفاة

رصدت السلطات الصحية في العالم، منذ إعلان ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الصين، ديسمبر الماضي، حتى الآن، مليونا و718 ألفا و209 حالات وفاة بسبب الفيروس.

فيما رصدت وكالة الأنباء الفرنسية وصول أعداد الإصابات بالفيروس في العالم إلى 77 مليونا و992 ألفا و300 إصابة حتى الآن.

وتعافى من الفيروس حول العالم، 49 مليونا و481 ألفا و100 حالة .

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة وإن نصف الإصابات تم تسجيلها في الأمريكتين.

وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في جنيف في تقريرها الوبائي الأسبوعي، إن الحالات الجديدة زادت 6% أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر .

وزادت الوفيات الجديدة 4% أو حوالي 79 ألفًا في نفس الفترة.

كما أشارت البيانات إلى استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.