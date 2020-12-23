بعد بريطانيا.. اكتشاف إصابات كورونا بـ السلالة الجديدة فى 4 دول أوروبية

أعلنت عدد من الدول الأوروبية، اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الأيام الماضية عقب إعلان بريطانيا اكتشاف السلالة الجديدة.

وبحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية، أعلن كلا من إيطاليا والدنمارك وهولندا وجبل طارق اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

فيما أشار مسئولو فرنسا وجنوب أفريقيا إلى إحتمالية وجود إصابات بالسلالة الجديدة في أراضيهم، دون أن يؤكدوا الأمر.

فيما صرح مسئولو الصحة في استراليا يوم الإثنين الماضي بأنه تم اكتشاف حمل شخصين قادمين من المملكة المتحدة للسلالة الجديدة للفيروس، دون انتشارها محليا.

يذكر أن السلالة الجديدة للفيروس، تسببت في إغلاق العديد من الدول الأوروبية حدودها مع بريطانيا، بالإضافة إلى تعليق الرحلات الجوية من غالبية دول العالم إلى بريطانيا.