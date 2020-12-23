بشأن قضايا الحدود.. نتائج اجتماع السودان وإثيوبيا بالخرطوم

اختتمت اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة السياسية بين السودان وإثيوبيا، حول قضايا الحدود بين الدولتين، والمنعقدة في العاصمة السودانية الخرطوم.
وقال البيان الصادر عن الاجتماعات إن اللقاء انعقد في جو ودي، حيث جسد العلاقات الأخوية بين البلدين.
ولم يتوصل اللقاء إلى أن اتفاق بشأن الخلافات القائمة بين الدولتين على الحدود بينهما.
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على رفع التقارير إلى قيادة البلدين على أن يعقد الاجتماع القادم بأديس أبابا في موعد يحدد لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية .
فيما أكد المتحدث باسم الحكومة السودانية ووزير الإعلام فيصل محمد صالح أن الجيش السوداني استعاد العديد من الأراضي على الحدود الإثيوبية.
وأضاف "صالح" في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، أن السودان جاهز لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا.
وأوضح الوزير السوداني أن المضي قدمًا في الحوار مع إثيوبيا مرتبط بترسيم الحدود بين البلدين.
وقال المتحدث باسم حكومة السودان إن بلاده تؤيد الحوار بشأن الاشتباكات الحدودية، وتابع "يمكننا التفاوض على إمكانية استغلال المزارعين الإثيوبيين للأراضي السودانية".
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