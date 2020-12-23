اكتشاف أنواع جديدة من الفيروس بالإكوادور

كيتو ـ وكالات: اكتشف علماء من جامعة إسبيريتو سانتو في الإكوادور أنواعًا جديدة من فيروس كورونا يمكن أن يؤثر أحدها على تزايد الفيروس، لكن لا علاقة له بالسلالة البريطانية. وذكر العلماء أنهم قاموا بحفظ مواد وراثية من أكثر من 5ر2 ألف عينة من 22 مقاطعة في الاكوادور مما أتاح لهم تحديد نوع سلالة الفيروس التي ظهرت في كل مدينة، والوقوف على تحديد ما إذا كانت هناك طفرات للفيروس أم لا. وأشار العلماء إلى أنه قد تم تحديد نوع جديد من فيروس “سارس كوف2″ مشككين في مقدرته على الزيادة السريعة في انتشار عدوى الفيروس، ومبينين أنه لم تكشف دراسة الفيروسات المحلية عن وجود أي تشابه جيني لها مع الفيروس البريطاني.

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