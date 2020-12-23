أخبار اليمن : الصحة العالمية: رقم قياسي لإصابات كورونا الأسبوعية

الصحة العالمية: رقم قياسي لإصابات كورونا الأسبوعيةقالت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، إن إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة، وإن نصف الإصابات في الأميركتين، فيما ظهر أول تفشٍ لكوفيد-19 في القارة القطبية الجنوبية.

وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

وقالت المنظمة ومقرها جنيف في تقريرها الوبائي الأسبوعي إن الحالات الجديدة زادت 6 بالمئة أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر. وزادت الوفيات الجديدة 4 بالمئة أو حوالي 79 ألفا في نفس الفترة.

وفي الولايات المتحدة، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 17 مليونا و974303، بزيادة 183927 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 318569 بعد تسجيل 1725 وفاة جديدة، وفقاً لرويترز.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

وفي كوريا الجنوبية قالت مراكز مكافحة الأمراض إن البلاد سجلت 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ثاني أعلى عدد إصابات منذ بدء الوباء.

وأدت زيادة الإصابات في الآونة الأخيرة إلى إرباك جهود احتواء الفيروس، مما دفع السلطات إلى إغلاق جميع منتجعات التزلج والمواقع السياحية الشتوية في محاولة لوقف تفشي الجائحة خلال موسم العطلات.