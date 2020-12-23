رسميا.. تأجيل موقعة الأهلي والزمالك للعام المقبل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم تأجيل قمة الدوري المحلي بين الأهلي والزمالك، التي كان مقرر خوضها يوم 28 ديسمبر المقبل.

وقرر الاتحاد المصري في بيان رسمي، إقامة مباراة السموحة أمام الزمالك، والاتحاد السكندري أمام الأهلي، يوم 28 ديسمبر.

وكشف البيان أن موعد "القمة" بين الأهلي والزمالك سيكشف عنه لاحقا، ومن المتوقع أن يتم خوضها مطلع العام المقبل.

وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء تشير إلى إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بسبب الارتفاع الملحوظ في إصابات فيروس كورونا في الوقت الحالي.

وساهم خبر إصابة 3 من نجوم المارد الأحمر، واثنين من نجوم الزمالك بكورونا مؤخرا، وزيادة المشاحنات بين جمهور الناديين بعد فوز الأهلي على الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالدفع للتأجيل.

كما يواجه مسؤولو اتحاد كرة القدم صعوبة بشأن استقدام طاقم حكام أوروبي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، بسبب اتجاه عدد من الدول الأوروبية الكبرى إلى الإغلاق التام بسبب انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.