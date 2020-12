"زيادة المساعدات".. ديمقراطيون "مستعدون" لتلبية طلب ترامب

وكتبت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي على تويتر، أن "الديموقراطيين مستعدون لبحث الاقتراح هذا الأسبوع وبإجماع كامل". وأضافت "لنفعلها!"

Republicans repeatedly refused to say what amount the President wanted for direct checks. At last, the President has agreed to $2,000 — Democrats are ready to bring this to the Floor this week by unanimous consent. Let’s do it! https://t.co/Th4sztrpLV — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 23, 2020 وفي حين أعرب بعض الديمقراطيين في الكونغرس عن إحباطهم من توقيت تصريح ترامب، بعد يوم واحد من تمرير الكونغرس مشروع قانون بقيمة 900 مليار دولار تقريبا، استغل آخرون طلب الرئيس الأميركي للضغط على زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، لإبرام الصفقة.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، سارع في تغريدة على تويتر إلى الإعراب عن استعداده لتلبية مقترح الرئيس.

I’m in. Whaddya say, Mitch? Let’s not get bogged down with ideological offsets and unrelated items and just DO THIS! The American people deserve it. @senatemajldr https://t.co/L1b5rUkc7h — Chuck Schumer (@SenSchumer) December 23, 2020

مخاطبا ماكونيل: "أنا مع المقترح، ما قولك يا ميتش؟"، وأضاف "لنفعل ذلك، فالأميركيون يستحقونه".

Seems like @senatemajldr is now the only roadblock to getting the American people $2,000 checks.



Let's do this. https://t.co/nZkNJuS1jW — Rep. Mark Pocan (@repmarkpocan) December 23, 2020

السناتور الديمقراطي البارز، بيرني ساندرز، إنه شارك في رعاية مشروع قانون بتمويل إضافي قبل سبعة أشهر بقيمة ألفي دولار.

وأضاف على تويتر، "الآن، سيدي الرئيس، اجعل ميتش مكونيل وأصدقاءك الجمهوريين يتوقفون عن معارضة ذلك ويمكننا تزويد الطبقة العاملة الأميركية بألفي دولار، دعونا نفعل ذلك".

وكتب عضو مجلس النواب عن ولاية ويسكونسن، الديمقراطي مارك بوكان، على تويتر، "يبدو أن زعيم الأغلبية الجمهورية، هو العقبة الوحيدة التي تمنع منح الأميركيين 2000 دولار".

كما أعرب السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام، عن دعمه لمطلب ترامب، بزيادة مبلغ المساعدة للأميركيين إلى ألفي دولار.

وتأتي مطالب الرئيس بعد حوالي تسعة أشهر من المفاوضات الشاقة بين الجمهوريين والديمقراطيين، والتي ابتعد ترامب عنها إلى حد كبير، لكنه ألمح الثلاثاء، إلى أنه لن يوقع على الفور على حزمة المساعدات لملايين الأميركيين، والتي وصفها بأنها "وصمة عار".

وفي حال رفض الرئيس الأميركي توقيع القانون، فستكون العواقب وخيمة، إذ ستتجمد مئات مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية المنتظرة للأميركيين، وسيؤدي الرفض إلى إغلاق الحكومة الأسبوع المقبل.