الولايات المتحدة تشترى 100 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "بولتيكو" أن شركتى "فايزر" و"بيونتيك" ستوفران 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا للولايات المتحدة بحلول الصيف بعد مفاوضات مطولة حول الكمية التى يمكن أن يتم تقديمها.





وبحسب "روسيا اليوم"، تضاعف الاتفاقية البالغة قيمتها 1.95 مليار دولار الطلب الأمريكى الإجمالى للقاح إلى 200 مليون جرعة. وقالت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" إن بإمكانهما توفير 70 مليون جرعة بحلول 30 يونيو 2021، مع تسليم 30 مليون جرعة متبقية بحلول نهاية يوليو. وذكرت شبكة "CNN"، أن شركتى "فايزر" و"موديرنا" تعملان على اختبار لقاحهما المضاد لفيروس كورونا، على سلالة فيروس كورونا الجديدة التى ظهرت فى بريطانيا.

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