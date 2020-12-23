إيطاليا.. المئات من أهالي ضحايا كورونا يقاضون الحكومة 

قدم نحو 500 شخص توفي أهاليهم جراء فيروس كورونا في إيطاليا دعوى قضائية جماعية ضد الحكومة مطالبينها بدفع تعويضات تصل قيمتها الإجمالية إلى 100 مليون يورو (أي أكثر من 121 مليون دولار).

وأفادت وكالة "رويترز" بأنه من المقرر أن يتم تقديم الدعوى المدنية المعروفة بـ"دعوى كوفيد" في وقت لاحق من اليوم الأربعاء ضد كل من رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الصحة روبيرتو سبرانتسا وحاكم إقليم لومبارديا شمال البلاد أتيليو فونتانا.

وسيتم تقديم الدعوى من قبل لجنة Noi Denunceremo ("سنذهب للقضاء") المدنية التي تم إنشاؤها في أبريل الماضي بهدف تمثيل أهالي ضحايا الفيروس التاجي في مدينة بيرغامو، وهي من أكثر مدن لومبارديا تضررا جراء الوباء.

وتصر الدعوى على أن السلطات المحلية والفدرالية فشلت في اتخاذ خطوات عاجلة بغية الحد من تفشي كورونا في لومبارديا وتفادي سيناريو الإغلاق الشامل والعواقب الاقتصادية الوخيمة التي جلبها، علاوة على عدم إعداد أي خطط للتعامل مع أزمة صحية محتملة.

وتطالب الدعوى السلطات بدفع تعويضات بقيمة 259 ألف يورو (أكثر من 315 ألف دولار) مقابل كل وفاة ناجمة عن مرض "كوفيد-19".

وسبق أن طالبت اللجنة المدنية المذكورة في يونيو المدعين في بيرغامو بالتحقيق في مسؤولية جنائية محتملة تتحملها السلطات لسوء التعامل مع الجائحة.

وفي الصيف تم استجواب كونتي لدى المدعيين كشاهد دون إطلاق أي تحقيقات جنائية بحقه.

وسجل في إيطاليا حتى اليوم قرابة 70 ألف وفاة جراء كورونا، ما يمثل أكبر حصيلة في أوروبا وخامس أكبر حصيلة على مستوى العالم.