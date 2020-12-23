بيل جيتس يكشف عن تحليلات الكومبيوترات البيانية لمستقبل كورونا عالميا 

قال مؤسس "مايكروسوفت" بيل غيتس، إنه يتوقع أن يشهد العالم زيادة في أعداد المصابين بكورونا خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من بدء التطعيم بالفعل في العديد من البلدان.

وكتب غيتس، أن "التحليلات البيانية التي تظهرها الكمبيوترات تتنبأ بالتفاقم المحتمل للمشكلات العالمية خلال الأشهر الأولى من عام 2021، لسوء الحظ، لم نتعامل بعد مع الصعوبات".

وأوضح، أن "الأقنعة الطبية والتباعد الاجتماعي تظل وسائل فعالة لمنع انتشار المرض... على الرغم من أنها، مثل القيود الأخرى، ستبقى في العام المقبل، إلا أنه بمرور الوقت سيعود الوضع إلى طبيعته بفضل اللقاحات".

وعبر غيتس عن عدم ارتياحه من تزايد أعداد الأشخاص الذين "لا يؤمنون" بفاعلية اللقاحات.