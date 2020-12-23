أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على مواصلة بلاده التصدي لمحاولات إيران التمركز في سوريا.
وقال نتنياهو في كلمته أثناء حفل تخريج فوج جديد من طياري سلاح الجو: "لن نسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية ولا نستخف بالتهديدات الموجهة إلينا ومع ذلك إنها لا تردعنا ولن نتساهل مع مساعي أعدائنا الرامية إلى تطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا ولبنان وأي مكان آخر".
وأضاف: "لن نكف عن الطيران والحفاظ على أمن إسرائيل. السياسة التي نتخذها واضحة ومتسقة ومفادها أن كل من يحاول الاعتداء علينا سيتعرض لضربة ساحقة. وفي وجه الخطر فإن سلاح الجو جاهز للعمل بقوة وعلى أي مدى وأي ساحة وضد أي هدف. وبالتزامن مع ذلك تطرأ مستجدات إيجابية بل إيجابية للغاية على المملكة الجوية للشرق الأوسط وهي إسرائيل".
وتابع: "في غضون أربعة أشهر توصلنا إلى أربع اتفاقيات سلام وتطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان والآن مع المغرب أيضا، مما يغير ملامح الطيران المدني ويعني مزيدا من الرحلات الجوية، ومزيدا من المسارات الجوية، وإلى المزيد من البلدان".
ومن ناحية أخرى، قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إن ممثلي، إسرائيل والمغرب، وقعا اتفاقيات حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والتعاون في قضايا المياه والتعاون في التمويل والاستثمار والتعاون في مجال الطيران المدني والرحلات المباشرة بين البلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتنياهو يهدد: لن نسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.