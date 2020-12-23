تحذير شديد من الصحة العالمية إلى دول إقليم شرق المتوسط

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تحذيرا إلى دول إقليم شرق المتوسط، وذلك مع الازدياد الكبير في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في هذه المنطقة.
وقال المكتب الإقليمي للمنظمة في شرق المتوسط: "ستكون الأسابيع المقبلة حرجة، لأننا سنشهد اجتماعات الناس التقليدية للاحتفال بموسم الأعياد كما سيشهد الشتاء انخفاض درجات الحرارة بمعدل أكبر".
ودعت المنظمة إلى ضرورة تقليص حالة الخوف والفزع بشأن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة وإن نصف الإصابات تم تسجيلها في الأمريكتين.
وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في جنيف في تقريرها الوبائي الأسبوعي، إن الحالات الجديدة زادت 6% أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر .
وزادت الوفيات الجديدة 4% أو حوالي 79 ألفًا في نفس الفترة.
كما أشارت البيانات إلى استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.
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