قرار عاجل من الرئيس اللبناني بشأن كورونا

أصدر الرئيس اللبناني ميشيل عون قرارا باعتمادات مالية لشراء لقاحات ضد جائحة كورونا من شركة فايزر حيث وقع علي مرسوم نقل اعتماد لشراء اللقاحات.
ومن المقرر أن يتخذ وزير الصحة العامة حمد حسن الإجراءات اللازمة لتوقيع العقد بين الدولة اللبنانية والشركة المنتجة للقاح.
وكان أثار اكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، على متن طائرة قادمة من لندن إلى لبنان، مخاوف الجهات المختصة والسلطات بعد تفشي السلالة الجديدة للوباء بالمملكة المتحدة.
وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "ثلاث حالات إيجابية وافدة تمّ تسجيلها على الطائرة القادمة من لندن أمس".
وأضاف: "إلى حين إجراء الفحوصات التفصيلية لتشخيص ماهية الفيروس، على الأشخاص والأسر المعنية والبلديات إتخاذ كافة التدابير الجدية الوقائية وتطبيقها على كل الوافدين من المملكة المتحدة حرصًا على سلامة الجميع".
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