سلالة كورونا البريطانية تضرب إسرائيل

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها سجلت حالات جديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.
وأضافت أنها سجلت 4 إصابات بفيروس كورونا المتحور، 3 منها قادمة من العاصمة البريطانية لندن. بحسب "العربية".
وكانت إيطاليا قد أعلنت تسجيل إصابتين من السلالة المكتشفة في بريطانيا.
وترتب على ذلك، حظر العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا، الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وإليها بعد أن أعلنت البلاد عن انتشار سلالة أكثر عدوى من الفيروس الجديد في جنوب إنجلترا.
من جانبها، أعلنت بريطانيا تقييد حركة السفر مع جنوب إفريقيا بعد اكتشاف سلالة ثانية مرتبطة بها.
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