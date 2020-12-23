ملك الأردن: نقف دائما بجانب الشعب الفلسطيني

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وقوف الأردن إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم صمود المقدسيين، مهنئا المسيحيين في الأردن وفلسطين بالأعياد المجيدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده بمشاركة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مع رؤساء الكنائس في الأردن والقدس، وممثلين عن أوقاف وهيئات مقدسية إسلامية عبر تقنية الاتصال المرئي.

ومن جهته، عبر ولي العهد الأردني ، خلال اللقاء، عن دعمه لصمود الشعب الشعب الفلسطيني ومحاولات للحفاظ علي المقدسات، حيث قال: "قلوبنا دائما معكم ومع كل أهلنا في فلسطين"، منوهًا إلى أن رعاية المقدسات في القدس هي واجب ديني.

حضر اللقاء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشارة الملك للسياسات.

وكانت الخارجية الاردنية قد ادانت استمرار أعمال الحفريات في مدخل مقبرة الشهداء في القدس الشرقية المحتلة.

واوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الاردنية السفير ضيف الله الفايز رفض المملكة وإدانتها لما تقوم به السلطات الإسرائيلية من أعمال حفر وتجريف عند سور ودرج المقبرة داعيًا إلى وقفها فورًا.

وحذر الفايز من استمرار هذه الأعمال أو توسعتها او وصولها إلى داخل المقبرة. وطالب السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، إحترام حرمة القبور والأضرحة والكف عن الإنتهاكات والاستفزازات.

وأكد الفايز رفض المملكة للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب المستهدفة تغيير هوية القدس العربية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).