الحريري يغرد عن تشكيل الحكومة الجديدة.. ويحذر من هذا الأمر

حذر سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبناني المكلف، من خطورة تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية، حيث يمثل ذلك ضغطا علي البلاد.

جاء ذلك، في عدد من التغريدات، التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث كتب فيها: "الإسراع في تشكيل حكومة؛ هو الأساس، ونحتاج إلى أشخاص نستفيد منهم لمصلحة البلد، و"يمكن عم نتأخر" في تشكيل الحكومة، وهذا الأمر يشكل ضغطا على البلد، ولكن الرئيس ميشال عون وأنا، حريصان على تشكيلها".

وواصل الحريري، في تغريداته "عظمة لبنان باللبنانيين، ونحن كلبنانيين وحدنا نستطيع وقف الانهيار، ولكن يجب أن نتواضع، فلبنان يستحق أن نضحي لأجله".

وشدد الحريري علي ضرورة أن يفكر المسؤولون في المواطنين والمتضررين من تفجير مرفأ بيروت حيث قال : على المسؤولين التفكير بالمواطنين والمتضررين من انفجار بيروت، ونحن قادرون على وقف الانهيار ولكن يجب أن نتواضع وأن نفكر في مصلحة البلد ويجب أن تشكل الحكومة بعد رأس السنة".

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أعرب عن تمنياته بأن يتم الانتهاء من تشكيل حكومة، مؤكدا أنه لا يزال هناك تعقيدات واضحة والأكيد هو وجود وضوح في المشاكل السياسية الموجودة.

وأضاف الحريري خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء من قصر بعبدا، أن هناك وضوحا في المشاكل السياسية، لافتا: "أقول للبنانيين إنّ الانهيار يحتاج إلى حكومة اختصاصيين لوقفه".

وتابع: "يجب أن يعلم الجميع أن السياسيين لم يعد لديهم وقت وأن البلد ينهار بوتيرة سريعة"، مشيرًا إلى أنه مع لحظة تشكيل الحكومة سيعملون جاهدين بقرارات سريعة وصعبة لإيقاف الانهيار بالتعاون مع الحلفاء والخارج.

ودعا الحريري إلى تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت، مطالبًا بأن تتكون من خبراء، وأعضاء تعارض في حال وجدوا أخطاء من أجل تحقيق مصلحة البلاد.