نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الاقامة بالامارات ٢٠٢١ للمقيمين بعد الزيادة الأخيرة وتعديلات نظام العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المقيمين والوافدين الجُدد لمعرفة رسوم تجديد الاقامة بالامارات ٢٠٢١ للمقيمين حيث يعيش بداخل الإمارات العديد من المواطنين من كافة الدول العربية والأجنبية من أجل العمل والبحث عن الفرص الوظيفية الكثيرة، ويقوم هؤلاء الأفراد بدفع رسوم من أجل العيش بطريقة نظامية سواء كانت لهم أو لذويهم من الزوجة والأبناء، وذلك لأن الدولة تمنع إقامة الوافدين بطريقة غير نظامية والهروب من دفع الرسوم يُعرضهم للغرامات الكبرى.

رسوم تجديد الاقامة بالامارات ٢٠٢١

يدفع كافة الأفراد المتواجدين في داخل الامارات رسوم الاقامة بالإمارات العربية المتحدة والتي تبلغ قيمتها 700 درهم إماراتي، بالإضافة إلى رسوم أخرى يتم تحصيلها منهم وتبلغ قيمتها 1340 وذلك في حالة وجود المكفول في دولة الإمارات، علمًا بأن دولة الإمارات لا تسمح نهائيًا بكفالة الأبناء على الأم إذا كان الأب متواجد ومتوافر به كافة الشروط التي تسمح بالكفالة.

تجديد إقامة العاملين بالإمارات

ويقوم العاملين بدولة الإمارات بدفع رسوم سنوية للعيش بداخلها بسلام والحفاظ على أعمالهم وتبلغ قيمة تلك الرسوم 270 درهم إماراتي لتجديد الإقامة، بالإضافة إلى 230 درهم آخر في حالة الرغبة في الحصول على خدمة العاجل، وفي حالة التأخير عن تجديد الإقامة للمتواجدين بالدولة، فأنها تفرض عليهم عدد من الغرامات الكبرى وهي :

25 درهم إماراتي في اليوم الواحد مضروبة في عدد أيام التأخير وذلك للستة أشهر الأولى.

50 درهم إماراتي لليوم الواحد مضروبة في عدد أيام التأخير للستة أشهر الثانية.

100 درهم إماراتي يوميًا مضروبة في عدد أيام التأخير بعد مرور السنة الأولى.

الإقامة الدائمة في الإمارات

حددت دولة الإمارات عددًا من الشروط من أجل السماح للوافدين بالعيش بداخلها للإقامة طويلة الأمد سواء كانت تلك الإقامة 5 سنوات أو 10 سنوات، وتلك الإقامات من بينها :

الحصول على تأشيرة إقامة لمدة خمس سنوات للمستثمر العقاري، وذلك بقيمة 5 ملايين درهم.

تأشيرة إقامة لمدة عشر سنوات للمستثمر بقيمة 10 ملايين درهم إماراتي.

تأشيرة إقامة دائمة لرواد الأعمال لمدة خمس سنوات بقيمة 500 ألف درهم إماراتي.

تأشيرة إقامة لمدة خمس سنوات للطلاب وأسرهم، وذلك للمجتهدين في الثانوية العامة والجامعات.

شروط الإقامة الدائمة بالإمارات

ويتم إعطاء تلك التأشيرات الخاصة بالإقامة الدائمة في الإمارات بناء على بعض الشروط البسيطة وهي :