وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

دوت الخليج :- أعلنت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية فارتينيه أوهانيان أن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أجرته اليوم جاءت إيجابية. وفي تغريدة عبر "تويتر" قالت أوهانيان: "ظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا التي أجريتها اليوم إيجابية، وأتمنى السلامة للجميع وأدعو أي شخص خالطني مؤخرا الى الحيطة والانتباه". وأضافت: "أدعو الجميع إلى الوقاية والتباعد الاجتماعي والالتزام بالمعايير". المصدر: RT

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