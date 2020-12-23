العراق يلاحق المتسببين بإضرار الاقتصاد

بغداد ـ د ب أ: أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان تعميما لجميع محاكم التحقيق في العراق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتسبب بالضرر بالاقتصاد العراقي. وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى كافة محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الأجنبية أم التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يوميا.

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