فلسطين تدين (إرهاب) المستوطنين المنظم

القدس المحتلة ـ الوطن ـ وكالات: أدانت الحكومة الفلسطينية أمس إرهاب المستوطنين المنظم ضد المواطنين الفلسطينيين. وقالت الحكومة في بيان صحفي، إن هجمات المستوطنين “أدت إلى إصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم، وتحطيم السيارات في العديد من القرى والبلدات في الضفة الغربية”.

وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن الاعتداءات التي تجري بغطاء من قوات الاحتلال، محذرة من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على تكرار هذه الهجمات. وأكدت الحكومة الفسطينية على أن الاستيطان بكل أشكاله غير شرعي، داعية المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والاضطلاع بمسؤولياته لإدانة التمدد الاستيطاني باعتباره يشكل جريمة حرب. وحملت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار” إرهاب واعتداءات” المستوطنين ومواصلة سياسية الاستيطان و”انتهاك” حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية. من جهة اخرى، وقع الاتحاد الأوروبي على تبرع إضافي بقيمة 6ر 4 مليون يورو من أجل ميزانية برنامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا” لعام 2020 للمساعدة في تلبية احتياجات لاجئي فلسطين خلال تفشي جائحة كورونا ، من خلال برامجها الصحية والإغاثية.

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