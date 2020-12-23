أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يحذر السائقين من تدني الرؤية الأفقية

الفلكي الشوافي يحذر السائقين من تدني الرؤية الأفقية
حذر الفلكي اليمني عدنان الشوافي، المواطنين، خاصة سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة للضباب والشابورة المائية في الطرقات والمنعطفات الجبلية.
وتوقع الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك أطلع عليه دوت الخليج، تراجع كبير لهطول الأمطار، وانخفاض بسيط في درجات الحرارة على بعض المناطق في المرتفعات والاحواض الجبلية والهضاب الداخلية ابتداءً من مساء اليوم الاربعاء وحتى الجمعة.
ونبه الشوافي كبار السن والأطفال والمرضى، والعاملين في الأماكن المكشوفة ليلاً وفي الصباح الباكر في المناطق الجبلية من الأجواء الباردة، مؤكداً أنها "قد لا تصل إلى تشكل الصقيع إلا أنها تعد باردة".
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