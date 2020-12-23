داود أوغلو يهاجم عصابة البجع ويشير إلى أردوغان بالرجل المذعور

جدة - نرمين السيد - لم يعد السياسى التركى المعارض، أحمد داود أوغلو، قادرا على الصمت إزاء هجمات التى تشنها ما تعرف بـ"عصابة البجع"، معتبرا أن هجماتها نتيجة الذعر الذى دب فى قلوب مموليها، فى إشارة مبطنة إلى رفيقه السابق، الرئيس رجب طيب أردوغان.





و"عصابة البجع" كما يطلق عليها فى تركيا، جيش إلكترونى يسعى للتشويش على المعارضين الأتراك، وتلفيق الأكاذيب عنهم، بغية تشويه صورتهم أمام الرأى العام.

وكانت هذه العصابة تهاجم داود أوغلو حتى قبل أن ينشق عن الحزب الحاكم، لكنه لم يكن يعلق على هجماتها.

وقال داود أوغلو فى تصريحات صحفية بحسب "سكاى نيوز" : "هذه قضية دولة، هناك شبكة تعمل ضد قانون الدولة فى تركيا، وأنشأت مجموعة من العلاقات من شأنها أن تمهد الطريق للفساد"، فى إشارة إلى "عصابة البجع".

وتابع: "الهياكل على نمط البجع حدثت أيضًا فى الماضى، هذه الهياكل لها بيادق، ولها أيضًا ملاك مرئيون لديهم ممولين، أولئك الذين يشجعون، ولديهم أيضًا مالكون غير مرئيين، إذا بدأت البيادق فى الصراخ اليوم، فهى بيادق، فلماذا أتعامل معها؟".

وأردف وزير الخارجية التركى السابق: "إذا بدأت البيادق فى الصراخ، فهناك اندفاع، وهناك ذعر، من الضرورى الانتظار بهدوء فى بيئة يصرخ فيها البيادق خوفًا من فقدان رعاتهم، وإلا فلماذا يصرخون؟"

وفى عام 2019، انشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم أحمد داود أوغلو ورفيقه على باباجان، ووصفهما أردوغان بـ "الخونة وأن مصيرهم الفشل"، وراحت "عصابة البجعة" إلى ترديد هذه الرواية بشكل مكثف على شبكات التواصل الاجتماعى، بشكل مكثف.

وشكّل داود أوغلو حزبا معارضا فى تركيا باسم "المستقبل"، ولم تتوقف حينها أيضا الهجمات الكلامية.

وكانت "عصابة البجع" عملت فى أبريل 2016 على نشر شائعات بشأن وجود خلافات بين أردوغان، وكان حينها رئيسا للوزراء وداود أوغلو، واعتمدت الشائعات على ملفات قيل إنها تدين الأخير، وفى النهاية، أُجبر على ترك منصبه تحت الملفات التى نشرتها العصابة.

ودأب العاملون فى هذه العصابة على تلميع صورة أردوغان، والإشادة بإنجازاته المفترضة وتضخيمها، والإساءة لخصومه عبر اختلاق حكايات غير حقيقية، وتضخيمها فى سياق الدعاية الانتخابية لأردوغان وحزبه.

ويتردد أن "عصابة البجع" مرتبطة بصهر أردوغان، وزير الخزانة السابق بيرات البيرق، ويعتقد أنهم يعملون من خلال جريدة "صباح"، ومركز الأبحاث ذى الصلة بالحكومة "سيتا"، ومركز أبحاث آخر يدعى "بوسفوروس غلوبال".