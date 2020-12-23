وزير الصحة البريطانى: إنجلترا ستخضع لأعلى مستوى من قيود فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال "هانكوك"، إن المزيد من المناطق فى إنجلترا ستخضع لأعلى مستوى من قيود فيروس كورونا فى محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور. وأضاف "هانكوك"، أنه اعتبارا من 26 ديسمبر، ستنضم مناطق كبيرة فى جنوب إنجلترا إلى لندن والمناطق المجاورة ضمن المستوى الرابع من الإجراءات مع قيود مماثلة لتلك المفروضة فى الإغلاق.

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