الحريرى يحذر: لبنان يواجه خطر الانهيار بشكل سريع جدا

جدة - نرمين السيد - وقال "الحريرى"، خلال مؤتمر صحفى عقده بحسب "سكاى نيوز" : "يجب تشكيل حكومة من الخبراء.. ويجب تشكيل هذه الحكومة فى أسرع وقت".
وأضاف: "يجب اتخاذ قرارات صعبة وسريعة لإعادة الوضع فى لبنان إلى طبيعته".
وبعد مرور 4 أشهر على استقالة الحكومة اللبنانية فى أعقاب انفجار هائل فى مرفأ بيروت فى أغسطس، لا يزال زعماء الأحزاب الرئيسية غير قادرين على الاتفاق على حكومة جديدة حتى مع انجراف البلاد فى أزمة مالية خانقة.
وقدم الحريرى، الذى كُلف بتشكيل الحكومة فى أكتوبر، للرئيس ميشال عون، تشكيلا وزاريا الأسبوع الماضى قائلا إن "المناخ إيجابى".
وذكر مكتب عون حينها أن الاثنين اتفقا على محاولة "معالجة الفروقات" بين اقتراحاتهما، لكن الأجواء توترت بشدة فيما بعد.
وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضى بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة فتهاوت قيمة العملة بنحو 80 بالمئة مما أدى إلى فقد المدخرين لأموالهم وزيادة معدلات الفقر.
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