الكويت تسجل 266 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى عدد الحالات المسجلة فى البلاد إلى 148.773، فى حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 924 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمى باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية فى أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة ليصبح مجموع الحالات التى ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3255 حالة. وأضاف أن عدد المسحات التى تم إجراؤها فى الساعات الـ24 الماضية بلغ 3459 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1.232.277 فحصا. وكانت وزارة الصحة، أعلنت فى وقت سابق اليوم شفاء 238 إصابة فى الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 144.594 حالة.

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