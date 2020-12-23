بريطانيا تسجل 39.237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى بريطانيا، يوم الأربعاء، أنها سجلت 39.237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقارنة بـ36.804 يوم الثلاثاء.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى بريطانيا، يوم الأربعاء، أنها سجلت 39.237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقارنة بـ36.804 يوم الثلاثاء. وأفادت السلطات، بحسب "روسيا اليوم"، بأنها وثقت 744 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 691 يوم أمس.

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