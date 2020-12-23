الحكومة البريطانية تؤكد رصد سلالة جديدة أخرى من كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكد هانكوك تسجيل حالتى إصابة بالسلالة الجديدة وكلاهما مخالطتان لأشخاص زاروا جنوب إفريقيا فى الأسابيع الأخيرة.

ولفت الوزير، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن السلالة الجديدة تستدعى قلقا بالغا، لكونها أكثر قدرة على التفشى والتغير مقارنة مع السلالة الجديدة الأخرى التى تم الإعلان عنها مؤخرا.

وشدد الوزير، على أن الدراسات المختبرية ستجرى على وجه السرعة لتحليل السلالة الجديدة، فيما فرضت الحكومة قيودا عاجلة على حركة السفر من جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى إلزام المواطنين الذين خالطوا خلال الأسبوعين الماضيين من زاروا هذا البلد بالحجر الصحى فورا.

وأعرب "هانكوك"، عن شكر حكومة لندن لسلطات جنوب إفريقيا على ما أبدته من انفتاح وشفافية فى التعاون بشأن السلالة الجديدة.

وسبق أن أعلنت السلطات البريطانية، مؤخرا عن رصد سلالة جديدة من كورونا، ما أدى إلى فرض قيود فى غاية الصرامة فى العاصمة لندن ومساحات واسعة من جنوب شرقى إنجلترا.