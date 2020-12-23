الأرجنتين تمنح الموافقة لاستخدام لقاح ”سبوتنيك v” الروسي 

أعلنت وزارة الصحة في الأرجنتين منح الموافقة لاستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.
وقال صندوق الثروة السيادية الروسي، إن الأرجنتين وافقت على استخدام لقاح فيروس كورونا Sputnik V مشيرا إلى أن "الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية تسجل اللقاح الروسي وتتيح استخدامه على أراضيها".
وذكرت أنه "تم تسجيل اللقاح بموجب ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ وتمت الموافقة عليه من قبل الجهة المنظمة "ANMAT"، بناء على نتائج التجارب السريرية للمرحلة الثالثة في روسيا، دون تجارب إضافية في الأرجنتين".
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