بريطانيا قد توافق على استخدام لقاح ”أسترازينيكا” بعد عطلة عيد الميلاد 

كشف مسؤول بريطاني أن حكومة المملكة المتحدة قد توافق على استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا بعد عطلة عيد الميلاد، مما يفتح الباب أمام لقاح أرخص وأسهل في النقل.
بريطانيا قد توافق على استخدام لقاح الحكومة البريطانية تؤكد رصد سلالة جديدة أخرى من كورونا
وقال جون بيل عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ التابعة للحكومة البريطانية (SAGE) في حديث لراديو " بي بي سي 4"، إنه لا توجد مخاوف بشأن اللقاح الذي تتم مراجعة بيانات تجربته حاليا من قبل وكالة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة.
وإذا تمت الموافقة، فإن لقاح Oxford-AstraZeneca سيكون ثاني لقاح متوفر في المملكة المتحدة بعد اللقاح الذي صنعته شركة Pfizer-BioNTech، والذي تمت الموافقة عليه من قبل المنظمين البريطانيين في وقت سابق من هذا الشهر ولكنه أغلى ثمنا ويتطلب درجات حرارة منخفضة للغاية لتخزين آمن.
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