هجوم على القوات الأمريكية في بابل العراقية

تعرض رتل للجيش الأمريكي وقوات التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، لهجوم بعبوات ناسفة بمدينة بابل العراقية.
وكانت السلطات العراقية أعلنت أمس الثلاثاء، مقتل 12 عنصرا داعشيا في عملية أمنية غربي مدينة الموصل.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، كشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم، الثلاثاء، عن عملية أمنية في منطقة الزعفرانية في بغداد للبحث عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا باتجاه المنطقة الخضراء.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان له: إنه "وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب، فجر اليوم بعملية عسكرية جديدة استندت على جهد استخباري ومعلوماتي في بادوش غربي مدينة الموصل".
وأشار اللواء العراقي إلى أن "العملية أسفرت عن مقتل 12 عُنصرًا من بقايا عصابات داعـش الإرهابية".
ولفت إلى أن "العملية جاءت بغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي".
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