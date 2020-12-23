وزير الخارجية المغربي: نريد أن نكون جسرًا بين اليهود والمسلمين في المنطقة

طالب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، من الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بالحفاظ على الصفقة التي أبرمها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مع المغرب الشهر الجاري.

وقال بوريطة في تصريحات إلى موقع "أكسيوس" الأمريكية: "نعتقد بشكل واقعي أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستجد مبررًا جيدًا للحفاظ على هذه الصفقة"، وذلك في إشارة إلى الاتفاق الذي بموجبه وافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، ووافق المغرب على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وأضاف: "نأمل أن تواصل الإدارة القادمة هذه الديناميكية الإيجابية وتدعم ما قمنا به لأنه تم من أجل السلام. لدينا هنا اتفاق تم التوقيع عليه وكان الالتزام الأول الذي قطعه الجميع هو الدفاع عن هذا الاتفاق والترويج له وتحديثه".

وأكد أن هذه الصفقة استطاعت القضاء على نزاعين استمروا لسنوات، نزاع الصحراء الغربية، والصراع العربي الإسرائيلي. قائلا: "كنا رواد العلاقات مع إسرائيل في المنطقة. بالنسبة لنا، إن ما حدث أمر كبير، لكننا لا نبني هذه العلاقات من الصفر. يتعلق الأمر بتجديد الاتصالات التقليدية فقط وبناء شيء دائم بين الدولتين".

وتابع أن: "المغرب يريد أن يكون جسرًا بين اليهود والمسلمين في المنطقة، ويمكنه أيضا المساعدة في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية".

وجاء ذلك عقب اللقاء الذي جمع الوفد الإسرائيلي الأمريكي بقيادة جاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب، والعاهل المغربي وولي العهد في المغرب.