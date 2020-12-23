بشأن قضية مشاهير السوشيال ميديا.. أمر تاريخي ينتظر النيابة الكويتية

نقلت صحيفة القبس عن مصادر خاصة بها قولها بإن الأجهزة الأمنية والقضائية واصلت التحقيق في قضايا شبهة غسل الأموال المتهم فيها مشاهير السوشيال ميديا وشركات.
وبينت المصادر التي فضلت الصحيفة عدم ذكر اسمها بأنه ورد عدد من التقارير الحاسمة إلى النيابة العامة الكويتية ولكنها بانتظار التقرير النهائي عن مصدر هذه الأموال، والذي سيتضمن ضلوع بعض منهم في تعاملات مالية مشبوهة مع أطراف معروفة.
وكشفت المصادر انه تم توجيه اتهامات بالأدلة المقطعية ل 6 من المشاهير وذلك من خلال التقارير والمستندات المقدمة ضدهم.
كما توقعت المصادر ان يتم إحالة المتهمين ال 6 الي محكمة الجنايات في يناير المقبل.
وذكرت المصادر قائلة : إن مرافعة النيابة العامة أمام محكمة الجنايات ضد المشاهير الـ6 أمر وارد وقيد الدراسة، حيث إن النيابة في تاريخها لم تترافع إلا في أكثر من 8 قضايا اعتبرتها تاريخية، وقد تنضم قضايا غسل الأموال لهؤلاء المشاهير الـ6 إلى هذه القضايا، باعتبار أنها تمس سمعة الكويت الدولية، مما يدفع النيابة لاتخاذ موقف تاريخي للترافع ضدهم.
وختم المصدر بتأكيد أن قرار تجميد الأرصدة سيبقى ساريًا حتى تتم تبرئة المتهمين أو إدانتهم.
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