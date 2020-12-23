كيف تؤسس مشروع تجاري إلكتروني ناجح عبر الإنترنت وبأقل رأس مال

كيفية تؤسس مشروع تجاري إلكتروني ناجح وبأقل رأس مال، العمل عبر الإنترنت هو عمل حر يستطيع الفرد أن يختاره بنفسه ويقوم بإدارته بما يتناسب مع مهاراته، وأكبر مثال على ذلك هو تأسيس مشروع الكتروني لبيع المنتجات أون لاين والذي انتشر مؤخراً بشكل كبير في الدول العربية، ويرجع هذا الانتشار إلى كبر حجم القطاع السوقي والتجاري بلا حدود على الإنترنت، وزيادة معدل معاملات البيع والشراء الإلكترونية مع تعدد وسائل الدفع أونلاين ووفرتها في كافة الدول العربية، لذا سنوضح لك اليوم شرح مبسط لأبرز العوامل والطرق التي سوف تساعدك في تأسيس مشروع تجاري إلكتروني ناجح.

حتى تتضح لك مدى ضخامة أرباح التجارة الإلكترونية سوف نستعرض معك مثال صغير للغاية، تأسست شركة تويز آر آص للعب الأطفال فى عام 1948 وانتشرت وأصبحت من عمالقة العالم في العاب الأطفال ويوجد لديها أكثر من 1500 متجر في العالم كله، ولكن في سنة 2000 ارتكبت الشركة خطأ كبير وقامت بمشاركة أمازون لتسويق منتجاتها عبر الإنترنت، وبذلك أصبحت أمازون تحقق من شركة واحدة فقط وهي تويز آر آص 50 مليون دولار سنويا، وهي نسبة العمولة على المبيعات التي حققتها الشركة عبر أمازون.

ما هي التجارة الإلكترونية؟

هي نموذج أعمال تمكن الأفراد والشركات من بيع وشراء الخدمات والمنتجات عبر الإنترنت ويوجد اربع نماذج للتجارة الإلكترونية، النوع الأول هو B2c ويعني شراء المنتج ونلاين ويمكن أن يكون خدمة أو منتج، والنوع الثاني BtB وهو اختصار بزنس تو بزنس وهو توكيل شركة لشركة أخرى بتسويق وبيع المنتج، النوع الثالث هو C2B وتعني أن المستهلكين هم الذي يبيعون للشركات أفكار جديدة أو معلومات معينة لتسويق المنتج بشكل أكبر فاعلية، النوع الأخير C2C ويعني أن عمليات البيع والشراء تتم بشكل فردي من خلال أفردا وليس شركات.

كيف تبدأ تعمل مشروع تجاري إلكتروني برأس مال بسيط عبر الإنترنت

كي تقيم مشروع إلكتروني ناجح يجب عليك اتباع الخطوات الأساسية ويجب تنفيذ خطوتين من النماذج السابقة، أولا B2C البي هو انت لأنك شركة أو كيان تجاري وسوف تبيع سلعة للمستهلك، ويلزم تحديد السلعة التي سوف تتخصص فيها مثل الملابس أو الأحدية، قم باختيار المنتجات التي يكون عليها طلب كبير مع اختيار وسيط جيد تبيع عليه المنتج سواء موقع الكتروني أو صفحة على الفيس بوك، وحاليا يوجد منصات تستطيع من خلالها تأسيس متجر إلكتروني خاص بك مثل منصة Shopfy.

قم بعمل استراتيجية تسويقية مميزة لمنتج وسوف تجد نتائج مذهلة في وقت قصير، إذا قمت بعرض منتجاتك على متجر إلكتروني فإن أفضل الطرق لزيادة مبيعاتك هي إنشاء إعلان ممول على جوجل ادورد، وإذا كنت تمتلك صفحة لعرض منتجاتك على فيسبوك فسوف يكون لديك خيار عمل إعلان ممول فيسبوك، الميزة في الإعلانات الممولة هي استهداف الأشخاص المهتمين بمنتجك فقط، وبذلك سوف تضمن تحقيق مبيعات وتوصيل منتجك لأكبر عدد من الأشخاص، في هذه الأثناء يجب أن يكون منتجك مميز من حيث الجودة والسعر وسوف يساعدك هذا بشكل كبير في انتشار منتجك بسرعة كبيرة.