رابط نظام فارس للاستعلام عن الراتب والرتبة للتسكين بعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

رابط نظام فارس للاستعلام عن الراتب والرتبة بعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة اليوم، فالعديد من المعلمين والمعلمات يبحث عن الرابط للاستعلام عن الرواتب والرتبة بعد تطبيق اللائحة الجديدة، قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بإتاحة خدمة الاستعلام عن الراتب عبر نظام فارس الإلكتروني، فأنظمة فارس تقدم العديد من الخدمات الذاتية، سوف نقدم كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل بالنظام ومعرفة المعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية الرواتب والرتبة من خلال موقعنا.

كما قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن تسكين أكثر من 520 ألف معلم ومعلمة وفق اللائحة التعليمية الجديدة، وكما أكدت علي إمكانية الاستعلام عن الحالة الوظيفية والراتب عبر رابط نظام فارس الإلكتروني، حيث أجرت الوزارة التعليمية في المملكة عدة تنقلات وترقيات للمعلمين في المستوي الوظيفي كالأتي: فقامت بنقل حوالي 61.020 معلم ومعلمة إلي رتبة معلم ومعلم مساعد، ونقل عدد 28.871 من المعلمين إلي رتبة معلم متقدم، أما رتبة معلم ممارس تم نقل حوالي 435.219 معلم ومعلمة.

معلومات عن خدمة فارس التابع لوزارة التعليم وخدمات النظام المقدمة

وزارة التعليم تتيح خدمة نظام فارس حتي يتمكن جميع العاملين بالتعليم الاستعلام عن الراتب أو تقديم الطلبات من خلالها، فنظام فارس التابع لوزارة التعليم يعتبر خدمة ذاتية وهي خدمة فرعية من فروع أنظمة فارس الإلكترونية، فتلك الخدمة بنظام فارس تقدم الكثير من الخدمات لكل شخص يعمل بوزارة التعليم بداية من المدير إلي العامل، فالجميع يمكنهم استخدام فارس للاستعلام عن صرف العلاوة وفقا لسلم الرواتب الجديد، أو يمكنهم تقديم طلبات خاصة بهم عبر رابط فارس الإلكتروني، ومن ضمن مميزات نظام فارس أنه يتيح الخدمة بالعربي وبالإنجليزي، فخدمة فارس تمكن الجميع من معرفة الراتب والمستوي الوظيفي والرتبة بعد تطبيق اللائحة التعليمية الجديدة، بعض خدمات نظام فارس المقدمة كالأتي:

خدمة طلبات الإجازة عبر نظام فارس .

خدمة الاستعلام عن كشف الراتب للموظف.

خدمة إلغاء الإجازة.

خدمة طلب التقاعد.

خدمة للاستعلام عن بيان خارج الدوام.

طلب تعديل مدة الإجازة.

خدمة بيان الانتدابات.

خدمة بيانات الأساسية للموظف.

خطوات الاستعلام عبر رابط نظام فارس للاستعلام عن الراتب والرتبة بعد تطبيق اللائحة التعليمية

هناك عدة خطوات لابد من تنفيذها للدخول علي نظام فارس الإلكتروني، وتلك الخطوات يجب أتباعها عبر رابط النظام للاستعلام عن الراتب والمستوي الوظيفي والعلاوة السنوية، فمن خلال النظام يمكننا تعريف الراتب ومعرفة قيمته الإجمالية والدرجة الوظيفية، ويمكننا عبر فارس معرفة قيمة الراتب لشهر معين، فتلك الخطوات للاستعلام عبر نظام فارس وهي كالتالي:

الدخول لحساب العاملين الرسمي من خلال رابط نظام فارس الإلكتروني .

قيام الموظف بالضغط علي اختيار صلاحية الخدمة الذاتية له.

يقوم بالضغط علي أيقونة خدمة الرواتب والبدلات.

ثم يقوم الموظف باستخراج تعريف بالراتب الخاص به.

قيام الموظف بتحديد نوع التعريف المطلوب والجهة المرسل لها.

يقوم الموظف بعد ذلك بطباعته أو تحميله.